Более 15 тысяч домов во Франции остались в субботу без электричества из-за сильных гроз и ветра, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что в пятницу без света оставались 30 тысяч домов.

В основном проблемы отмечаются в Лотарингии, Бретане и на севере Лиона. Причиной сбоя стали сильные грозы, обрушившиеся на Францию.

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