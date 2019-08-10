https://news.day.az/world/1146270.html Во Франции более 15 тысяч домов остались без света - ПРИЧИНА
Во Франции более 15 тысяч домов остались без света - ПРИЧИНА
Более 15 тысяч домов во Франции остались в субботу без электричества из-за сильных гроз и ветра, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что в пятницу без света оставались 30 тысяч домов.
В основном проблемы отмечаются в Лотарингии, Бретане и на севере Лиона. Причиной сбоя стали сильные грозы, обрушившиеся на Францию.
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