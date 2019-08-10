Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Гренелл пригрозил такими последствиями, возмутившись тем, что Германия до сих пор не увеличила расходы на оборону до двух процентов от ВВП и использует профицит торгового баланса на внутренние цели.

"Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свое ядерное оружие", - цитирует Барча Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Депутат добавил, что ядерный арсенал США должны "увезти домой", а не в Польшу, поскольку такое развитие событий приведет к резкому ухудшению отношений с Россией, а это противоречит интересам Германии и Европы в целом. В 2014 году страны НАТО обязались повысить расходы на оборону до двух процентов от ВВП. Львиную долю бюджета альянса составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это. Особо он отмечал недостаточный вклад Германии: по его словам, ее расходы составляют только один процент от ВВП и она "должна платить гораздо больше". Как заявляла канцлер Ангела Меркель, Берлин намерен повышать расходы на оборону постепенно в течение десяти лет. Так, в этом году их планируется увеличить до 1,34 процента от ВВП, а к 2025 году - до полутора процентов.

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