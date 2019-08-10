Последствия обрушившегося на Китай тайфуна "Лекима" попали на видео. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте пользовательницы helenhuang03, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает "Би-би-си", погибли 18 граждан, еще более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. 14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.

Ураган начался утром в субботу, 10 августа, в районе города Вэньлин. Сейчас он медленно продвигается на север через побережье провинции Чжэцзян. Ожидается, что он ударит по Шанхаю, население которого составляет более 20 миллионов человек. Там уже эвакуировали около 250 тысяч граждан.

В настоящее время аварийные бригады оказывают помощь застрявшим автомобилистам. Отмечается, что всюду повалены деревья, 2,7 миллиона домов остались без электричества. Из-за погодных условий власти страны отменили более тысячи рейсов. Это уже девятый и самый сильный тайфун с начала текущего года.

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