https://news.day.az/world/1146314.html Стрельба в мечети в Осло - есть погибший, много раненых
Стрельба в мечети в Осло - есть погибший, много раненых
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы, передает РИА Новости.
"Берум. Исламский центр аль-Нур. В мечети произошла стрельба. Один убит. Один пострадал. Преступник был арестован. Полиция работает на месте. Ничто не указывает на то, что в инцидент было вовлечено больше людей. Ущерб (от стрельбы) неизвестен", - говорится в сообщении полиции Осло в Twitter.
Как сообщает телекомпания NRK, в мечети найдено несколько единиц оружия. Информация о стрельбе поступила в полицию в 16.45.
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