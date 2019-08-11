Более 100 человек погибли в трех индийских штатах в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, передает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось, что не менее 17 человек стали жертвами муссона в южном индийском штате Керала, а в западном штате Махараштра от непогоды погибли 16 человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

По данным агентства, число погибших в Керале возросло до 51 человека, более 100 тысяч жителей были эвакуированы. В штатах Махараштра и Карнатака погибли 29 и 24 человек соответственно.

В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.

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