Победительницей конкурса "Миссис Россия - 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".

"Миссис Россия" - ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие хотя бы одного ребенка.