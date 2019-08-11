https://news.day.az/world/1146340.html Определилась "Миссис Россия-2019" - ФОТО
Определилась "Миссис Россия-2019" - ФОТО
Победительницей конкурса "Миссис Россия - 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Нишановой 33 года, она воспитывает двоих сыновей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Звание первой "Вице - миссис России" досталось Анне Митрофановой из Самары, второй "Вице - миссис России" стала Влада Брем, представляющая Иркутск.
Мероприятие вели артист Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери.
"Миссис Россия" - ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие хотя бы одного ребенка.
Победа в главном конкурсе дает право обладательнице титула "Миссис Россия" представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".
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