https://news.day.az/world/1146341.html Немецкий канатоходец установил в Перми мировой рекорд - ВИДЕО
Немецкий канатоходец установил в Перми мировой рекорд - ВИДЕО
Новый мировой рекорд установил в Перми канатоходец из Германии. По натянутому канату - на высоте 40 метров - Фриди Куни прошел почти километр. Если быть точными, 955 метров: от местного драматического театра до здания Заксобрания, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
На прохождение дистанции потребовалось 45 минут, сообщает телеканал "Россия 24". Всё это время экстремал не просто шёл, а еще умудрялся танцевать и выполнять акробатические трюки. На сотни собравшихся внизу зрителей он ещё и бросал блёстки. По словам канатоходца, самыми сложными оказались последние десять метров пути, когда силы были уже на исходе.
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