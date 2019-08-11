Резервуар для хранения этанола взорвался в субботу на заводе в бразильском муниципалитете Нова-Индепенденсия в штате Сан-Паулу, сообщает портал Globo, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным пожарной службы, резервуар способен вместить 64 миллиона литров этанола. По предварительным данным, причиной взрыва стало повреждение крышки резервуара.

На место взрыва прибыли пожарные. Портал отмечает, что в результате инцидента никто не пострадал.

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