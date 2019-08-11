Десять человек пострадали, когда автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, сообщает издание Pais.

Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Четырехлетнюю девочку с серьезными травмами доставили в больницу на вертолете, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
 
Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Водитель потерял управление и врезался в террасу бара в центральном районе города. Сообщается, что у него не было признаков опьянения.
 
Полиция Жироны начала расследование инцидента.

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