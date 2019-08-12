Один из самых плодовитых актеров французского кино Жерар Депардье снялся более чем в 180 фильмах самых разных жанров. У россиян с актером вышел короткий, но бурный роман, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Поначалу жовиальный француз очаровал всех - от простого народа до властей (тем более, что по воспитанию последние близки к простым людям). В "период ухаживания", пришедшийся на 2013-2015 годы, Депардье заявлял, что готов "умереть за Россию", демонстрировал полученный по указу президента российский паспорт, получил в подарок две квартиры в Саранске и пятикомнатную квартиру в Грозном, стал "почетным удмуртом" и "почетным гражданином Чечни", обещал выучить русский язык и сыграть Ивана Грозного. Хотя Грозный, надо сказать, никогда не страдал лишним весом.

Но уже в 2015 году в СМИ просочились слухи, что квартиры в России актер продал, а сам получил почетное бельгийское гражданство и претендует еще на 6 других паспортов. В интервью телеканалу Notele Депардье сообщил, что Саранск, конечно, прекрасный город, но жить он будет на юге Бельгии в городке Нешене. Почувствовав, что их "поматросили и бросили", россияне вычеркнули талантливого манипулятора из своего сердца. Ведь никому не приятно чувствовать, что ими попользовались и обманули - ни женщинам, ни стране.

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