https://news.day.az/world/1146428.html На Канарских островах из-за пожаров эвакуировали 400 человек
На Канарских островах из-за пожаров эвакуировали 400 человек
Более 400 человек эвакуировали на острове Гран-Канария в результате природного пожара, сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Пожар затронул уже тысячу гектаров, продолжается эвакуация населения из муниципалитетов Артенара, Техеда и Гальдар в другие районы острова, сообщает служба спасения Канарских островов в Twitter. "Сейчас жители не могут вернуться в свои дома, поскольку риск все ещё высок", - говорится в сообщении.
Пожар пока не удается взять под контроль, в воскресенье его тушили более 200 военнослужащих, были задействованы десять авиационных.
Гражданская гвардия задержала в субботу предполагаемого виновника пожара, им оказался 55-летний мужчина. Сообщается, что возможной причиной начала пожара является использование сварочного аппарата.
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