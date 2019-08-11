Россия может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным запасам, сообщает Bloomberg. Причина смены лидеров в первой пятерке - нестабильность на рынке нефти. Сейчас Саудовская Аравия вынуждена использовать собственные резервы на социальную сферу из-за падения цен на нефть, в то время как Россия ограничивает расходы бюджета на фоне новых санкций, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Если прогноз агентства сбудется, Россия вернет себе позиции, утраченные восемь лет назад. Сейчас рейтинг международных резервов с огромным отрывом возглавляет Китай, следом идут Япония и Швейцария. Четвертое место может занять Россия, сейчас находящаяся на пятом месте в рейтинге.

С 2015 года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли 518 миллиардов долларов. В то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и составляют 527 миллиардов в той же валюте.

С апреля цена нефти марки Brent потеряла более 20% и составляет примерно 57 долларов за баррель, что гораздо ниже показателя, который необходим большинству стран ОПЕК для выполнения бюджета. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россию устраивает текущий уровень цен - бюджет РФ планировался, исходя из цены в 40 долларов за баррель, что примерно в два раза ниже цены, которую закладывала Саудовская Аравия.