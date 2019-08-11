Проливные дожди в штатах Керала, Махараштра и Карнатака на юге Индии вызвали наводнения, в результате которых погибли не менее 147 человек. Ранее сообщалось о 95 жертвах стихии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Более 165 тысяч человек, оказавшихся в зоне наводнений, эвакуированы. В некоторых областях объявлен наивысший уровень опасности, в этой связи, в частности, отменены занятия в школах. Международный аэропорт Кочин, самый загруженный в штате Керала, закрыт.

По прогнозам Метеорологического департамента Индии, проливные дожди на юге страны будут идти еще несколько дней, пишет ТАСС.

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