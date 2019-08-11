https://news.day.az/world/1146468.html Президент Ирана высказался насчет политики США
Президент Ирана высказался насчет политики США
Президент Ирана Хасан Роухани выразил мнение по поводу политики США в отношении Ближнего Востока.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по его словам, выбранный США путь ошибочен и не приведет к победам.
Роухани выразил надежду, что американская сторона осознает это.
Также лидер Ирана заявляет, что снижение напряженности в Ближнем Востоке будет полезным для всех.
При этом он отмечает, что некоторые страны своими действиями в Персидском заливе пытаются усложнить ситуацию в данном регионе
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре