https://news.day.az/world/1146475.html В Черном море загорелось судно
В Черном море загорелось судно
В акватории Черного моря загорелось судно.
Об этом сообщает РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что судно находится в 1,5 км от берега, на побережье которого находится поселок Джубга.
По предварительным данным возгорание произошло на рыболовном судне. На место следуют спасатели. Информация о погибших не поступала.
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