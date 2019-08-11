В акватории Черного моря загорелось судно.

Об этом сообщает РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что судно находится в 1,5 км от берега, на побережье которого находится поселок Джубга.

По предварительным данным возгорание произошло на рыболовном судне. На место следуют спасатели. Информация о погибших не поступала.

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