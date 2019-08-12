Пять детей стали жертвами пожара в детском саду в американском штате Пенсильвания.

Об этом сообщают местные правоохранительные органы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в городе Эри в воскресенье, 11 августа. Погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Также в результате происшествия пострадали двое взрослых, среди них - владелица заведения.

Причины возгорания не указываются. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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