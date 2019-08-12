https://news.day.az/world/1146485.html Турция задумалась о закупке у России Су-35
Турция задумалась о закупке у России Су-35
Власти Турции оценивают предложение России о закупке многоцелевых истребителей Су-35.
Об этом сообщает Yeni Safak со ссылкой на военный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, турецкие органы власти, которые отвечают за закупку вооружений, обратились к секретариату оборонной промышленности и командованию ВВС Турции с просьбой оценить предложение российского государства.
Уточняется, что в случае положительных отзывов Турция начнет переговоры с Россией по этому вопросу.
Причем в Анкаре пока не дали официальных комментариев относительно возможной закупки Су-35.
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