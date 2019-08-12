Родители двух тайских девочек запечатлели совместную трапезу своих детей, устроенную на полу. Пока дети дегустировали сладкое лакомство, внимание домашней кошки, лежащей рядом, было сосредоточено на рыбном деликатесе. Хитрый питомец незаметно вытянул лапу и, сделав небольшую паузу, скрылся с добычей. Тем не менее момент воровства рыбы не остался незамеченным матерью девочек, которая запечатлела усатую воровку, сообщает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

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https://rai77.com/hitraja-koshka-uluchiv-moment-staschila-lakomstvo-s-tarelki-11-08-2019.html

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