Фотограф-любитель Йоахим Тордсен запечатлел игривого дельфина возле гавани города Сённерборга (остров Альс, область Южная Дания) и опубликовал сюжет на своей странице в Instаgrаm, назвав его - "Незабываемое утро", сообщает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Норвежский турист запечатлел с борта судна проплывающего мимо дельфина, который несколько раз поддел носом и выбросил на поверхность медузу. Необычная сцена напоминала игру "кошки с мышью", что собственно и происходило, только в роли хищника выступил дельфин, гоняющий свою добычу перед трапезой.

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