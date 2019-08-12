https://news.day.az/world/1146521.html Дельфин, «жонглирующий» медузой, сопроводил лодку туристов возле датского острова - ВИДЕО
Дельфин, «жонглирующий» медузой, сопроводил лодку туристов возле датского острова - ВИДЕО
Фотограф-любитель Йоахим Тордсен запечатлел игривого дельфина возле гавани города Сённерборга (остров Альс, область Южная Дания) и опубликовал сюжет на своей странице в Instаgrаm, назвав его - "Незабываемое утро", сообщает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Норвежский турист запечатлел с борта судна проплывающего мимо дельфина, который несколько раз поддел носом и выбросил на поверхность медузу. Необычная сцена напоминала игру "кошки с мышью", что собственно и происходило, только в роли хищника выступил дельфин, гоняющий свою добычу перед трапезой.
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