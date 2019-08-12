Редчайшая болезнь женщины из США привела к риску лишиться головы от одного движения
Жительница американского города Вустер, страдающая редкой болезнью, может погибнуть, если неаккуратно повернет голову. Об этом пишет издание Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
У 33-летней Рейчел Пигхиллз (Rachel Pighills) обнаружили нестабильность срединного атлантоосевого сустава, расположенного между первым и вторым шейными позвонками. Когда она поворачивает голову, происходит дислокация атланто-затылочного сочленения, соединяющего затылочную кость с первым шейным позвонком. Любое неосторожное движение может закончиться внутренним обезглавливанием - полным отделением черепа от позвоночника.
"Я живу в постоянном страхе паралича и смерти, - говорит женщина. - Это ощущение трудно описать. Кажется, что я совершенно ничего не могу. Каждый день на несколько часов ухожу на работу, потом возвращаюсь и горизонтально лежу на диване. Больше ничего". Ограничить подвижность головы помогает шейный корсет, однако его нельзя носить дольше четырех часов в день - в противном случае мышцы шеи начнут слабеть, что в ее ситуации еще опаснее.
Проблемы со здоровьем начались два года назад, когда Рейчел стала принимать лекарственное средство, регулирующее активность иммунной системы. В течение следующих двух месяцев она три раза попадала в больницу из-за сильной рвоты и за шесть недель похудела на 13 килограммов. Хотя женщина почти сразу отказалась от лекарства, симптомы не исчезли. Вскоре у нее обнаружили болезнь Аддисона, при которой надпочечники не производят гормоны в достаточном количестве.
"Я все время чувствовала усталость и могла заснуть в любой момент, - вспоминает она. - В августе 2018 года мы перебрались поближе к моей работе и школе, где учится дочь, чтобы не приходилось ездить так далеко". Во время переезда женщина стукнулась головой о потолочный вентилятор, после чего ее состояние заметно ухудшилось. "Голова кружилась еще сильнее, - рассказывает она. - Казалось, что она стала слишком тяжелой, и шея не выдерживает. На работе я поддерживала ее руками. Вес казался огромным, мне не хватало сил".
В мае 2019 года у Рейчел диагностировали мальформацию Арнольда - Киари - патологию, при которой нижняя часть головного мозга опускается в отверстие у основания черепа, через которое проходит спинной мозг. В июне у нее нашли платибазию - вдавление основания затылочной кости и ската в заднюю черепную ямку, а затем - нестабильность срединного атлантоосевого сустава.
По словам женщины, эта патология встречается так редко, что в мире есть лишь три специалиста, умеющих ее лечить. Для операции в Барселоне, где работает один из них, ей нужно 135 тысяч фунтов стерлингов, которые она надеется собрать на краудфандинговом сервисе GoFundMe.
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