В американском городе Оберндейл, штат Флорида, аллигатор напал на собаку. Об этом сообщает Bay News 9, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Утром жительница города Синтия Робинсон (Cynthia Robinson) вывела на прогулку 45-килограммового питбуля по кличке Танк. Аллигатор набросился на ее питомца, когда они шли мимо пруда-отстойника. "Он был таким быстрым, - говорит Робинсон. - Схватил пса и был таков. У Танка не было ни малейшего шанса".

По словам женщины, длина рептилии составляла около трех метров. "Я хотела помочь, но этот аллигатор был огромен, - утверждает она. - Я таких больших нигде не видела, кроме, возможно, "Буш Гарденс"'". Во флоридском парке развлечений "Буш Гарденс" держат крупных животных, в том числе крокодилов, аллигаторов и носорогов.

"Я могла только стоять и смотреть, как он ест мою собаку, - рассказывает Робинсон. - Не хотела бы, чтобы такое случилось с другими, с ребенком или с кем-то еще". Специалист по отлову аллигаторов, присланный комиссией по охране природных и рыбных ресурсов штата Флорида, начал поиски рептилии.

Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, в среднем вырастающие до 3,4 метра в длину при весе до 200 килограммов.

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