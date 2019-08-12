В Авазе состоялась церемония подписания документов, закрепивших договорённости, достигнутые в ходе проведённых на полях Каспийского экономического форума встреч и заседаний. Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на туркменское правительство, передает Day.Az.

В целом на различных уровнях было принято 57 международных документов, которые касаются взаимодействия в таких областях, как информационные технологии, инвестиционное сотрудничество, торгово-экономическая и финансовая сфера, дипломатия, транспорт, электроэнергетика, легкая промышленность, сельское и водное хозяйства, спорт.

Далее прошло вручение сертификатов. Одним из них была награждена Торгово-промышленная палата Туркменистана за проведение Каспийской выставки инновационных технологий и первой международной автовыставки Туркменистана.

Представил этот сертификат Сергей Горский, заместитель исполнительного директора компании "Мессе Франкфурт" - глобального лидера в проведении выставок автомобильной индустрии, сказано в информации.

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