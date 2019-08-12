Арианна Келли, отмечавшая свой восьмой день рождения, радостно распевала праздничную песню и предвкушала, как вот-вот задует свечи на торте.

Однако, у Бруклин, младшей сестрёнки Арианны, были другие планы - озорная девочка попросту украла у виновницы торжества минуту славы, задув свечи и испортив имениннице настроение, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Родители рассказали, что не понимают, что нашло на Бруклин, ведь сёстры живут дружно и не строят друг другу козни. К счастью, Арианну всё-таки удалось утешить, а этот маленький инцидент стал хорошей семейной историей, над которой мама и папа девочек и сами посмеиваются, и веселят всех друзей.

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