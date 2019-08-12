Второй Каспийский экономический форум в 2020 году пройдёт в Астрахани. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на источник, близкий к мероприятию, передает Day.Az.

Инициатива прозвучала со стороны делегации России, которая принимает участие в первом Каспийском экономическом форуме, проходящем в Авазе.

Делегацию из Москвы возглавляет премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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