Оказывается, некоторые обитатели зоопарка в Чэнду (провинция Сэчуань, Китай) не прочь заняться искусством.

Главная героиня этого забавного видеоролика в какой-то момент пожелала стать гитаристкой, но по понятным причинам у панды ничего не получилось, передает Day.Az со ссылкой на 120.su..

Дело в том, что начинающая музыкантша не сумела найти настоящую гитару и заменила её куском дерева. Энтузиазм панды не может не вызвать симпатии, но увы - попытка сыграть музыку провалилась.

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