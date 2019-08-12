https://news.day.az/world/1146560.html Панда решила стать музыкантшей, но выбрала неправильный инструмент - ВИДЕО
Панда решила стать музыкантшей, но выбрала неправильный инструмент - ВИДЕО
Оказывается, некоторые обитатели зоопарка в Чэнду (провинция Сэчуань, Китай) не прочь заняться искусством.
Главная героиня этого забавного видеоролика в какой-то момент пожелала стать гитаристкой, но по понятным причинам у панды ничего не получилось, передает Day.Az со ссылкой на 120.su..
Дело в том, что начинающая музыкантша не сумела найти настоящую гитару и заменила её куском дерева. Энтузиазм панды не может не вызвать симпатии, но увы - попытка сыграть музыку провалилась.
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