Жители Вены (Австрия), проходившие мимо центрального железнодорожного вокзала, стали свидетелями необычной сцены.

Как передает Day.Az со ссылкой на 120.su, именно там состоялась попытка побить мировой рекорд. Спортсмен Йозеф Кеберль залез в ящик со льдом, чтобы просидеть там дольше предыдущего рекордсмена - Цзиня Сонхао из Китая. У Йозефа всё получилось: китайский спортсмен в 2014 году сумел просидеть во льду 1 час, 53 минуты и 10 секунд, а новый рекордсмен продержался 2 часа, 8 минут и 47 секунд.

На протяжении всего этого странного мероприятия врачи и помощники контролировали температуру тела смельчака, а после он был обследован, чтобы убедиться, что сидение во льду не сказалось на его здоровье.

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