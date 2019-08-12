Чтобы стать мировым рекордсменом, мужчина 2 часа просидел в ящике со льдом - ВИДЕО
Жители Вены (Австрия), проходившие мимо центрального железнодорожного вокзала, стали свидетелями необычной сцены.
Как передает Day.Az со ссылкой на 120.su, именно там состоялась попытка побить мировой рекорд. Спортсмен Йозеф Кеберль залез в ящик со льдом, чтобы просидеть там дольше предыдущего рекордсмена - Цзиня Сонхао из Китая. У Йозефа всё получилось: китайский спортсмен в 2014 году сумел просидеть во льду 1 час, 53 минуты и 10 секунд, а новый рекордсмен продержался 2 часа, 8 минут и 47 секунд.
На протяжении всего этого странного мероприятия врачи и помощники контролировали температуру тела смельчака, а после он был обследован, чтобы убедиться, что сидение во льду не сказалось на его здоровье.
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