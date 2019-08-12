Голодная чайка легко расправилась с куском пирога - ВИДЕО
Чайки - это птицы, которые вряд ли оставят без внимания любую еду, найденную ими на улице.
Кадры, снятые в городе Ньюпорт (Орегон, США), показывают нам достойный пример того, какими жадными и прожорливыми могут быть эти создания.
Неизвестно, где именно главная героиня разжилась куском пирога, но она явно была не намерена хоть с кем-нибудь делиться таким щедрым подарком судьбы.
Как передает Day.Az со ссылкой на 120.su, замедленная съёмка во всей красе демонстрирует, как крупный кусок через некоторое время исчезает в чреве чайки, которая даже не удосужилась покрошить свой обед клювом на более маленькие кусочки.
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