Пакистан на фоне сохраняющихся трений с Индией вокруг спорного региона Кашмир начал перебрасывать свою военную технику к индийской границе. Об этом сообщает в понедельник агентство индийское ANI со ссылкой на правительственные источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В воскресенье три транспортных самолета С-130 ВВС Пакистана доставили военную технику на военную базу Скарду, расположенную вблизи исторической области Ладакх (принадлежит Индии - ред.). Индийские ведомства внимательно следят за перемещениями пакистанских военных в приграничных районах", - сообщили собеседники агентства.

По их данным, доставленное вооружение впоследствии может быть использовано армией соседней страны для поддержки ударов ВВС - аналогичных тем, что были совершены по индийской части Кашмира в феврале текущего года. Следующим шагом со стороны Исламабада, полагают источники, станет перебазирование на базу Скарду истребителей-бомбардировщиков Ченду FC-1 Сяолун.

На прошлой неделе, 5 августа, президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.

Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. В минувшую среду Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.



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