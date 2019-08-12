Житель американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, считает, что добрый поступок стал причиной его выигрыша в лотерею. Об этом сообщает информационный портал UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Томас Фрай (Thomas Frye) решил избавиться от старой кровати. Вместо того,чтобы продать или выбросить ненужную вещь, он пожертвовал ее международной благотворительной организации "Армия спасения" (Salvation Army).

По пути домой Фрай купил лотерейный билет Cash 5. На следующее утро американец проверил результаты и обнаружил, что выиграл 349 тысяч долларов (22,8 миллиона рублей). По его словам, он не мог поверить в удачу и как минимум три раза внимательно проверил итоги розыгрыша.

Победитель намерен сберечь денежный приз на будущее.

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