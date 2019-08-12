В штате Флорида арестовали мужчину, который у себя в Facebook угрожал расстрелять магазин Walmart. Об этом полицейский департамент сообщил на официальной странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

26-летний Ричард Клэйтон был арестован в результате совместных действий полиции штата, ФБР и города Винтер Парк, где он проживает. Расследование началось, после того как 6 августа он написал на своей странице пост, который расценили как угрозу: "Еще три дня, и я получу обратно свою AR-15. Не ходите в Walmart на следующей неделе".

Следователи считают, что Клэйтон был приверженцем экстремистской идеологии и неоднократно публиковал в Facebook угрозы с фейковых аккаунтов.

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