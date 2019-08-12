Автору "Игры престолов" фанаты из Якутии отправили "народный Оскар"
Писатель Джордж Мартин, по книгам которого снята популярная "Игра престолов", получил от якутских фанатов "народный Оскар", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Это статуэтка одного из героев сериала - Джона Сноу. При выборе персонажа для фигурки на образе Стража стены они остановились не случайно.
По мнению фанатов, стена в "Игре престолов" имеет реальное воплощение в Якутии: речь идет о Ленских столбах, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фигурка Джона Сноу изготовлена из серебра, плащ - из стали, подставка - из цельной латуни и мамонтовой кости, а меч из обсидиана - вулканического стекла.
На подставке статуэтки весом в 2,5 килограмма - надпись: "Джорджу Мартину с любовью".
Народную премию якутские фанаты доставляли адресату через друзей и знакомых. В итоге статуэтку привезли в Санта-Фе, где живет Джордж Мартин.
К сожалению, его в тот момент не было в городе, но помощники писателя обещали передать ему награду от поклонников, передает "Россия 24".
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