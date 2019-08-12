Писатель Джордж Мартин, по книгам которого снята популярная "Игра престолов", получил от якутских фанатов "народный Оскар", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Это статуэтка одного из героев сериала - Джона Сноу. При выборе персонажа для фигурки на образе Стража стены они остановились не случайно.

По мнению фанатов, стена в "Игре престолов" имеет реальное воплощение в Якутии: речь идет о Ленских столбах, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фигурка Джона Сноу изготовлена из серебра, плащ - из стали, подставка - из цельной латуни и мамонтовой кости, а меч из обсидиана - вулканического стекла.

На подставке статуэтки весом в 2,5 килограмма - надпись: "Джорджу Мартину с любовью".

Народную премию якутские фанаты доставляли адресату через друзей и знакомых. В итоге статуэтку привезли в Санта-Фе, где живет Джордж Мартин.

К сожалению, его в тот момент не было в городе, но помощники писателя обещали передать ему награду от поклонников, передает "Россия 24".

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