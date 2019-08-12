По его мнению, основной причиной ДТП стало то, что владелец Tesla не следил за дорогой. "Хотя при включении автопилота это сообщается большими буквами на экране - то, что нужно всегда следить за дорогой. В принципе, сам владелец автомобиля тоже говорит: да, в сторону посмотрел", - добавил Антаров.