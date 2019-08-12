Мужчина и шестилетняя девочка пропали без вести на западе Швейцарии, автомобиль, в котором они находились, унес паводок, сообщает радиотелекомпания RTS, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Наводнения в кантоне Вале были вызваны обрушившимся на регион в воскресенье вечером штормом. Машину с людьми унес вышедший из берегов приток Роны в коммуне Шамозон. Пустой автомобиль был обнаружен в понедельник утром. Поиски пропавших продолжаются. Ряд дорог в кантоне остаются перекрытыми для движения из-за схода оползней. Издание Nouvelliste сообщает, что в альпийской части кантона молния в воскресенье вечером убила 15 коров.

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