https://news.day.az/world/1146645.html В Швейцарии из-за наводнения пропали без вести два человека
В Швейцарии из-за наводнения пропали без вести два человека
Мужчина и шестилетняя девочка пропали без вести на западе Швейцарии, автомобиль, в котором они находились, унес паводок, сообщает радиотелекомпания RTS, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Наводнения в кантоне Вале были вызваны обрушившимся на регион в воскресенье вечером штормом.
Машину с людьми унес вышедший из берегов приток Роны в коммуне Шамозон. Пустой автомобиль был обнаружен в понедельник утром. Поиски пропавших продолжаются.
Ряд дорог в кантоне остаются перекрытыми для движения из-за схода оползней.
Издание Nouvelliste сообщает, что в альпийской части кантона молния в воскресенье вечером убила 15 коров.
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