https://news.day.az/world/1146649.html Военные США прибыли в Турцию - ПРИЧИНА
Военные США прибыли в Турцию - ПРИЧИНА
Девяносто американских военных прибыли в турецкую провинцию Шанлыурфа, они будут задействованы в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии, сообщает в понедельник телеканал Haderturk.
Отмечается, что прибывших на самолете в Шанлыурфу американских военных доставили к месту расположения центра в приграничный город Акчакале на автобусах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее в Анкере завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое Минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.
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