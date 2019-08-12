https://news.day.az/world/1146664.html В аэропорту Израиля произошел сбой
В аэропорту Израиля произошел сбой
Крупнейший израильский аэропорт "Бен-Гурион" починил автоматическую систему сортировки багажа, поломка которой стала в понедельник причиной задержки десятков международных рейсов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Представитель тель-авивского аэропорта "Бен-Гурион" сообщила РИА Новости, что сейчас восстанавливается нарушенное из-за сбоя расписание вылетов.
"У нас была проблема в первой половине дня, которая сейчас решена. Остаются некоторые задержки, но мы над этим работаем", - сказала собеседница агентства.
Причиной сбоя, произошедшего в период пиковых для аэропорта нагрузок, стала поломка системы, которая используется для автоматического досмотра и сортировки багажа вылетающих пассажиров.
Местные СМИ писали, что некоторые авиакомпании отправляли самолеты без багажа, рассчитывая довезти его следующими рейсами.
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