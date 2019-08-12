Пожар, причиной которого стал удар молнии, уничтожил 40 автоприцепов (домов на колесах) на парковке в испанской Каталонии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

ЧП произошло в муниципалитете Вентальо (провинция Жирона), сообщает Elperiodico.es. Огонь распространился на 1,5 тысячи метров. К тушению пожара были привлечены шесть пожарных расчетов. Проливные дожди с грозой обрушились накануне на ряд районов Каталонии, что привело к затоплению улиц и перебоям в движении транспорта.

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