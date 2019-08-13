По сообщениям СМИ, в зале прилетов достаточно спокойно, там все еще небольшое число демонстрантов, которые ходят с плакатами.

После очередных ожесточенных столкновений, которые произошли в минувшие выходные между правоохранителями и противниками законопроекта об экстрадиции, протестующие начали призывать людей присоединиться к демонстрациям, чтобы показать свое недовольство действиями сотрудников полиции. В воскресенье около 40 человек с обеих сторон пострадали в результате столкновений между протестующими и полицией.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.