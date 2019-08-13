В столице Франции прервали реконструкцию Собора Парижской Богоматери. Весь квартал экстренно эвакуировали после того, как был зафиксирован экстремально высокий уровень свинца. По некоторым данным, в 700 раз больше безопасных значений, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Работы в соборе отложены на неделю. Полицейские оцепили район и попросили парижан и туристов покинуть опасную зону. Машины эвакуировали.

Проблема со свинцом возникла в апреле этого года во время грандиозного пожара, который потряс весь мир. Тогда рухнула крыша собора, и в окружающую среду попали несколько тонн расплавленного металла.

По прогнозам экспертов, реставрация парижской достопримечательности продлится несколько лет, передает телеканал "Россия 24".