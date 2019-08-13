Калифорнийский стартап Olaplex отсудил у французского косметического гиганта L'Oreal более $91 млн. Решение о присуждении штрафа вынесло жюри присяжных федерального суда по округу Делавэр в Уилмингтоне. Производителя косметики признали виновным в краже коммерческой тайны и нарушении контракта и патентов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Как следует из судебных материалов, разбирательство началось еще в 2017 году. Американская компания выдвинула против L'Oreal обвинения в краже патентов на систему защиты волос во время отбеливания. Кроме того, по версии истцов, имели место нарушение французским производителем контракта и кража коммерческой тайны. Произошло все это в ходе встречи представителей двух компаний в 2015 году, на которой обсуждалась возможная покупка французским холдингом калифорнийского стартапа.



Жюри присяжных признало вину L'Oreal по всем пунктам, присудив штраф в размере порядка $91,3 млн. Кроме того, по информации Bloomberg, действия компании были признаны присяжными умышленными, так что сумма штрафа еще может вырасти.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!