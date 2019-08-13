Лондон готов обсуждать с Брюсселем изменения сделки по Brexit. В частности, как заявил новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в ходе телефонного разговора с главой правительства Бельгии Шарлем Мишелем Соединенное Королевство готово вести переговоры о поиске альтернативы так называемому бэкстопу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Относительно Brexit премьер-министр Джонсон заявил, что уже имеющаяся сделка была трижды отклонена парламентом, поэтому должна быть изменена. Он повторил, что Великобритания готова честно вести переговоры о поиске альтернативы "бэкстопу", однако если Евросоюз продолжит настаивать на невозможности внесения изменений в соглашение о выходе, то нам придется выйти без сделки 31 октября", - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.



Именно пункт о сохранении Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС стал одним из главных камней преткновения в британском парламенте, когда законодатели отказались одобрить нынешний вариант сделки.



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