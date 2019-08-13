В Стамбуле сгорела крыша четырехэтажного здания, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, инцидент произошел в районе Кадыкёй в 03:00 по местному времени, передает Day.Az.

На место происшествия были направлены полиция, бригады пожарных и машины скорой помощи.

Пожар удалось взять под контроль. Сведений о человеческих жертвах нет.

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