Министерство гражданской авиации Египта приняло решение о повышении существующих и внедрении новых сборов с авиапассажиров. С 15 ноября с каждого путешественника будет взиматься налог на вылет в размере 25 долларов США, сообщает АТОР.

Кроме того, по информации АТОР, с путешественников будут брать дополнительный налог за "разработку и внедрение систем и процедур безопасности" в египетских аэропортах. С 15 ноября во всех аэропортах с каждого пассажира на эти цели будет взиматься по два доллара, а с туристов, которые приедут в Шарм-эш-Шейх, по четыре доллара.