https://news.day.az/world/1146716.html В Египте увеличат налог на вылет и введут новые сборы
В Египте увеличат налог на вылет и введут новые сборы
Министерство гражданской авиации Египта приняло решение о повышении существующих и внедрении новых сборов с авиапассажиров. С 15 ноября с каждого путешественника будет взиматься налог на вылет в размере 25 долларов США, сообщает АТОР.
Раньше туристам, вылетающим международными регулярными или чартерными рейсами из египетского аэропорта, приходилось платить 20 долларов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Внутренние рейсы также обложат налогом: сумма составит пять долларов США.
На 15% вырастут сборы за аэропортовое обслуживание авиакомпаний за исключением рейсов национального перевозчика Египта - Egypt Air.
Кроме того, по информации АТОР, с путешественников будут брать дополнительный налог за "разработку и внедрение систем и процедур безопасности" в египетских аэропортах. С 15 ноября во всех аэропортах с каждого пассажира на эти цели будет взиматься по два доллара, а с туристов, которые приедут в Шарм-эш-Шейх, по четыре доллара.
При въезде в аэропорт Шарм-эш-Шейха ставится бесплатный Синайский штамп (визового сбора нет), так что в этом случае российская семья заплатит 75 долларов налога на вылет (за троих) и 12 долларов сбора за авиабезопасность. Итого - 89 долларов на выезде.
Деньги будут взиматься как в долларах США, так и в египетской валюте. Как именно пассажирам предстоит уплачивать сбор на авиационную безопасность, в распоряжении министерства авиации Египта не говорится. По авиационной практике, скорее всего, этот сбор приплюсуют к стоимости авиабилета.
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