В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Анкаре, по предварительным данным, пострадали 16 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, четверо раненых являются несовершеннолетними. Все потерпевшие - граждане Турции. Раненые госпитализированы.

Водитель автобуса потерял управление, в результате чего автобус врезался в барьер и перевернулся.

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