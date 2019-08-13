https://news.day.az/world/1146721.html Тяжелое ДТП в Турции, есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Турции, есть пострадавшие
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Анкаре, по предварительным данным, пострадали 16 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По данным СМИ, четверо раненых являются несовершеннолетними. Все потерпевшие - граждане Турции. Раненые госпитализированы.
Водитель автобуса потерял управление, в результате чего автобус врезался в барьер и перевернулся.
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