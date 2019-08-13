Не менее 49 учеников получили ранения при падении школьного автобуса в реку в округе Палгхар в западном индийском штате Махараштра. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал NDTV.

Согласно его данным, инцидент произошел во вторник утром примерно в 100 километрах от Мумбаи.

Все пострадавшие доставлены в больницу, отмечает телеканал. Иные подробности случившегося пока не приводятся.

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