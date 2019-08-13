Житель индийского города Ямунанагар утопил в реке подаренный ему на день рождения автомобиль BMW стоимостью 50 тысяч долларов.

Как сообщает издание Daily Mail, молодой человек хотел получить Jaguar. 22-летний парень посчитал, что родители отнеслись к нему неуважительно и от злости скатил машину в реку, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Однако вскоре он бросился спасать подарок. Несмотря на усилия именинника и его друзей, авто исчезло в мутной реке.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!