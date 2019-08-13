Полиция Чикаго задержала неизвестного мужчину, устроившего стрельбу около и внутри больницы для бывших военнослужащих, в результате инцидента никто не пострадал. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Chicago Tribune.

Сообщения о стрельбе около больницы стали поступать около 14 часов по местному времени в понедельник. По данным полиции, мужчина начал стрелять около территории медицинского учреждения, затем забежал в здание. Как сообщил представитель чикагского отделения ФБР Джеффри Саллит, полицейские, отвечающие за охрану больниц для бывших военных, задержали его примерно через 30 секунд после того, как он вошел в здание.

"Мы сегодня предотвратили трагедию в Чикаго", - сказал Саллит.

Имя стрелка власти не называют. Каким мотивом он руководствовался, также неизвестно. Исполняющий обязанности директора медицинского центра Лори Лохар заявил, что злоумышленник, вероятнее всего, не был ветераном.

В ноябре прошлого года в результате стрельбы в больнице Чикаго погибли четыре человека, в том числе стрелявший. По данным СМИ, предполагаемый стрелок поссорился на парковке со своей бывшей невестой, которая работала в больнице. Он выстрелил в нее, потом направился в здание больницы, где открыл стрельбу по людям.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!