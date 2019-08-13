Снег выпал в первые за 35 лет на юго-востоке Австралии. Погодное явление шокировало местных кенгуру, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Один из очевидцев снял на видео, как животные резвятся в совсем непривычной для них обстановке.

Синоптики рассказали, что осадки принес ледяной антарктический фронт. Он пришел с Южного полюса и принес сильный и холодный ветер на побережье, снегопады и метели.

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