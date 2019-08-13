В городе Тирунелвели (штат Тамилнад, Индия) двое вооруженных похожими на кукри ножами грабителей проникли в дом 70-летнего мужчины и его 65-летней жены. К счастью, злоумышленникам не хватило духу воспользоваться оружием и пожилой паре удалось их прогнать, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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