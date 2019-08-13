Индийские власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в нескольких областях штата Керала на юге страны из-за наводнений, которые привели к гибели более 90 человек. Об этом во вторник сообщает газета Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Объединившись, мы преодолеем последствия этой трагедии", - заявил главный министр штата Пинарайи Виджаян. Отмечается, что режим ЧС затронул области Идукки, Эрнакулам и Аллеппи. В районах бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось о 174 погибших из-за наводнений за последние пять дней в нескольких штатах на юге Индии.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

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