Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Некоторые участники рынка опасаются, что это может вызвать рецессию. Отмечается, что укрепление курса доллара имеет тенденцию негативно сказываться на прибыли транснациональных компаний США, а также повышает затраты для иностранных корпораций, имеющих долговые обязательства на триллионы долларов.

В частности, негативное влияние доллара ощущают на себе такие компании, как Coca-Cola, Caterpillar, Boeing. Экономисты считают, что любое дальнейшее укрепление американской валюты может стать вызовом для мировой экономики.

Morgan Stanley и Brandywine Global Investment Management видят в динамике доллара потенциальный катализатор следующей рецессии в США и мире и прогнозируют обвал курса на 25 процентов в течение ближайших пяти лет.

На фоне шаткого положения доллара экономисты все больше делают выбор в пользу южнокорейской воны, чешской кроны, новозеландского доллара, японской иены и швейцарского франка.

8 августа президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность укреплением курса доллара, что, по его словам, отрицательно влияет на конкурентоспособность американских компаний.

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